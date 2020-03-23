“هيئة الاتصالات”: تطبيقات التوصيل المسجلة مستثناة من قرار منع التجول

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة، يسمح لها بالعمل طوال اليوم.

وأكدت الهيئة أن قطاع التوصيل عبر المنصات الإلكترونية مستثنى من قرار منع التجول، وأن المندوبين يستطيعون أداء أعمالهم خلال فترة المنع، حيث إن جميع تطبيقات التوصيل المسجلة لدى هيئة الاتصالات مستثناة من قرار منع التجول.

وأضافت من خلال تغريدتها “تطمّن” أن هؤلاء المندوبين يخدمون على مدار الساعة، ومندوبو توصيل التطبيقات المسجلة يمكنهم التنقل وأداء أعمالهم بكل يسر وسهولة وذلك خلال فترة منع التجول