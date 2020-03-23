تنظيف ساحات حراج المعيصم من البضائع

نفذت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة على سوق الحراج بالمعيصم بمكة المكرمة بمشاركة آليات ومعدات الإدارة العامة للنظافة لتنظيم منطقة سوق الحراج وإزالة مُخلفات البضائع.

يأتي ذلك في تكثيف حملات التطهير والتعقيم وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، حفاظاً على سلامة الأهالي والسكان، و للقضاء على الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.

وقد قامت الفرق الرقابية بتنظيف محيط ساحة الحراج من المُخلفات الناتجة من تكدس بضائع الباعة الجائلة، وجرى مصادرة واتلاف البضائع المخالفة للأنظمة.