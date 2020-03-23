الأمير #محمد_بن_سلمان يبحث مع ولي عهد الأردن سبل التنسيق المشترك لمواجهة #كورونا

تلقى صاحب السمو الملكي،الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد،، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ،اليوم اتصالا هاتفيا من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية .

وبحث ولي العهد مع الأمير حسين بن عبد الله الثاني سبل التعاون و التنسيق المشرتك بين البلدين لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19 ”

و أكد الأمير الحسين لولي العهد، خلال الاتصال، أهمية مواصلة جهود التعاون والتنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين،لمجابهة واحتواء فيروس كورونا المستجد

ونقل الأمير الحسين تحيات الملك الأردني عبدالله الثاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته دوام الصحة والسلامة .