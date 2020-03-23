الحج تعلن عن خبر سار للمعتمرين المتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم خلال المدة النظامية لموسم 1441 هـ

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات المختصة بالمملكة عن خبر سار للمعتمرين المتأخرين عن المغادرة.

وقالت في تغريدة على “تويتر”: “إتاحة للمعتمرين المتأخرين عن المغادرة الى بلدانهم في المدة النظامية لعمرة ١٤٤١فرصة التقدم بطلب الاعفاء القانوني والمالي المترتب على التأخر وذلك قبل نهاية يوم ٤/٨/١٤٤١ على موقع الوزارة”.

وأضافت: “للمعتمرين المتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم، يمكنكم التقدم عبر موقع وزارة الحج والعمرة بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والغرامات المالية المترتبة على التأخر؛ كما ستقوم الجهات المختصة بتأمين وسيلة لنقلكم إلى بلادكم”.