رويترز: الإدارة الأمريكية تعين فيكتوريا كوتس مبعوثة خاصة إلى السعودية لشؤون الطاقة

عينت الإدارة الأمريكية، الاثنين، فيكتوريا كوتس مبعوثة خاصة إلى المملكة العربية السعودية لشؤون الطاقة.

وقال مصدران مطلعان، لوكالة رويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعين فيكتوريا كوتس ممثلة خاصة لشؤون الطاقة للسعودية في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن صعوبة لمعالجة انهيار عالمي في أسعار النفط يمثل ضغطا على الاقتصاد ويهدد منتجي الطاقة الأمريكيين.

وكانت كوتس من بين المساعدين الأمنيين لترامب والذين بقوا في منصبهم فترة طويلة وقد انتقلت إلى البيت الأبيض في فبراير لتصبح مستشارة كبيرة لوزير الطاقة.