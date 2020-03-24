أمير الحدود الشمالية: أمر خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول يستدعي روح التعاون بمسؤولية لمنع انتشار فايروس كورونا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمنع التجول الجزئي ابتداء من مساء اليوم، ولمدة (21) يوما من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، يأتي امتداداً للتدابير الاحترازية كافة لمواجهة جائحة فايروس كورونا (كوفيد 19)، التي تستهدف في محصلتها سلامة المواطنين والمقيمين وحماية الوطن من تداعيات انتشاره.

ووصف سموه الأمر بمنع التجول بالإجراء العالمي المتبع وبالوقت المناسب في هذه المرحلة بعد سلسلة من القرارات والإجراءات الاحترازية التي حدت بشكل كبير من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأكد سموه أن منع التجول الجزئي يستدعي رفع روح التعاون بمسؤولية والتزام رفع روح المسؤولية لدى الجميع مع أجهزة الدولة المعنية كافة التي تبذل قصارى جهودها لرفع مستوى الوعي وتجنب الإصابة بالعدوى بالتزامن مع توفير متطلبات التعليم عن بعد والخدمات كافة وأسباب الحياة الكريمة، ودعم الأنشطة الاقتصادية لمواجهة الركود في أثناء مدة تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال حزمة دعم بمبلغ 120 مليار ريال.

وأضاف سموه قائلا : “نفخر جميعاً بقيادتنا الكريمة والحكيمة التي جعلت الإنسان محور اهتمامها وسابقت الزمن لينعم المواطن والمقيم بالأمن والاستقرار وأسباب السلامة ووفرة أسباب الحياة الكريمة الآمنة، مبيناً أن أخذ القيادة رعاها الله زمام المبادرة في مواجهة الكثير من التحديات ومجابهة العديد من الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم ومن ذلك هذه الجائحة مثار إعجاب وثقة وطمأنينة وتفاؤل بالمستقبل”.

ودعا سموه الجميع إلى الالتزام التام والتعاون الأمثل مع رجال الأمن لتمكينهم من تطبيق قرار منع التجول الجزئي بكفاءة عالية إضافة لعدم تعريض أنفسهم للعقوبات المقررة التي فرضت على من يتهاون في تطبيق الأنظمة.

وثمن سموه الاهتمام والمتابعة المباشرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لمستجدات الوضع عن فيروس كورونا المستجد محلياً وإقليمياً وعالمياً والإشراف الكامل على الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع هذا الوباء وفق إجراءات دقيقة وقرارات حازمة وسياسات صارمة والتي يأتي منع التجول امتدادًا لكل ذلك، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه.