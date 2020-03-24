تايلاند تعلن 106 حالات إصابة جديدة ووفاة ثلاثة بكورونا

قال مسؤول بوزارة الصحة التايلاندية اليوم الثلاثاء إن تايلاند سجلت 106 حالات إصابة جديدة

وثلاث حالات وفاة أخرى بفيروس كورونا.

وبذلك تصل الآن حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 827 حالة وحالات الوفاة إلى أربع حالات منذ بدء تفشي المرض.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة العامة إن المتوفين الثلاثة كانوا مرضى لديهم تعقيدات صحية أخرى وهم رجل عمره 70 عاما وكان مصابا بالسل ورجل عمره 45 عاما وكان مصابا بالسكري ورجل عمره 79 عاما وكانت لديه مشكلات صحية.

ومنذ بداية تفشي الفيروس تم شفاء 57 مريضا وعادوا لمنازلهم في حين ما زال 766 آخرين يعالجون في المستشفيات.