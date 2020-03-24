منظمة الصحة تشكر المملكة على دعمها “العظيم” لمكافحة فيروس #كورونا

قدم تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، الشكر للمملكة العربية السعودية، على دعمها للمنظمة.

وقال “غيبريسوس”، في تغريدة على تويتر: شكرا للمملكة العربية السعودية على دعمها العظيم لمنظمة الصحة العالمية في هذا الوقت الحرج من انتشار فيروس “كوفيد – 19”.

وأضاف: يجب علينا جميعا أن نتحلى بحس التضامن والتكافل لإبقاء العالم آمنا، ومن أجل خدمة أولئك الضعفاء والأقل حظا. مع هذا النوع من الالتزام والدعم، بإمكاننا أن نمنع فيروس كورونا من الانتشار.

في السياق، شكرت المنظمة في بيان المملكة العربية السعودية، موضحة أنها “نقلت جوا مساعدات حيوية مخصصة لمكافحة فيروس #كوفيد_19، إلى دولة اليمن”.

وأضاف حساب المنظمة على “تويتر” أن المساعدات تضمنت “مواد الحماية الشخصية للعاملين في مجال الصحة والفحوصات المخبرية في عدن وصنعاء، إضافة إلى أدوية ومؤن خاصة لدعم عملية الاستجابة الجارية لهذه الأزمة”.