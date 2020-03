منظمة الصحة تشكر المملكة على دعمها “العظيم” لمكافحة فيروس #كورونا

وقال “غيبريسوس”، في تغريدة على تويتر: شكرا للمملكة العربية السعودية على دعمها العظيم لمنظمة الصحة العالمية في هذا الوقت الحرج من انتشار فيروس “كوفيد – 19”.

وأضاف: يجب علينا جميعا أن نتحلى بحس التضامن والتكافل لإبقاء العالم آمنا، ومن أجل خدمة أولئك الضعفاء والأقل حظا. مع هذا النوع من الالتزام والدعم، بإمكاننا أن نمنع فيروس كورونا من الانتشار.

في السياق، شكرت المنظمة في بيان المملكة العربية السعودية، موضحة أنها “نقلت جوا مساعدات حيوية مخصصة لمكافحة فيروس #كوفيد_19، إلى دولة اليمن”.

وأضاف حساب المنظمة على “تويتر” أن المساعدات تضمنت “مواد الحماية الشخصية للعاملين في مجال الصحة والفحوصات المخبرية في عدن وصنعاء، إضافة إلى أدوية ومؤن خاصة لدعم عملية الاستجابة الجارية لهذه الأزمة”.

Thank you #SaudiArabia for your great support to @WHO in this critical time of #COVID19. We all must be led by solidarity to keep the world safe & serve the vulnerable. With this kind of commitment and support, we can stop the #coronavirus from spreading.https://t.co/ofugsR7u4M

