الكويت: تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية لمدة 6 أشهر دون فوائد

أعلنت ‏البنوك المحلية بالكويت تأجيل سداد أقساط المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة، 6 أشهر، بدون أرباح أو فوائد، مراعاة لجهود البلاد فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد. بحسب صحيفة “الآن” الكويتية.

وأصدر اتحاد مصارف الكويت بيانا صحفيا، اليوم الثلاثاء، قال فيه إنه «استجابة للرغبة الأميرية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بضرورة عدم تجاهل التداعيات الاقتصادية والنتائج السلبية التي أسقطتها الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، في هذه الظروف الدقيقة، وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما من شأنه تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني».

وأضاف البيان «انطلاقا من الدور الوطني للبنوك في مؤازرة مؤسسات الدولة، فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ودعمها لعملائها من الأفراد والشركات في هذه الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي ثمر بم البلاد والعالم أجمع؛ فقد قرر مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في اجتماع طارئ، أن تقوم البنوك المحلية بتأجيل مدفوعات أقساط القروض والتسهيلات مع تحمل التكلفة المالية المترتبة على ذلك وفقاً لما يلي:

1- تأجيل مدفوعات أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة لكافة عملائها من المواطنين لمدة 6 شهور، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى.

2- تأجيل أقساط البطاقات الائتمانية لكافة عملائها من المواطنين لمدة 6 شهور ، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل، وأية رسوم أخرى.

3- تأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية لعملائها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور ، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى».