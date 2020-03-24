لتجنب الازدحام في انتظار العيادات.. الطبيب يتواصل مع المريض أونلاين بمستشفى قوى الأمن بمكة

دشن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، برنامج العيادات الافتراضية في كافة التخصصات الطبية عن طريق الاتصال المرئي، وذلك من منطلق التيسير على المرضى في ظل انتشار مرض كورونا المستجد وما يمثله من خطورة على المرضى خصوصاً مع الازدحام في انتظار العيادات.

كما تقرر اعتماد برنامج العيادات الافتراضية كبديل مؤقت للعيادات التقليدية مع اعتماد أعلى معايير الطب الاتصالي من حيث الخصوصية وسلامة المرضى، وقد لاقى تجاوب كبير من المرضى.

ومن أهم خصائص هذه العيادات أنها تعتبر عيادات حقيقية، حيث أن الطبيب المعالج يتواصل بالصوت والصورة مع المريض ويستعرض الملف الإلكتروني للمريض بما فيه من متابعات سابقة وأشعة وتحاليل وكافة الأدوية ثم يقوم الطبيب بإثبات تفاصيل معاينته للمريض في الملف الإلكتروني، كما يوجه له النصائح الطبية والإرشادات العلاجية ومن ثم يدخل الأدوية والتحاليل والأشعة بالإضافة لموعد المتابعة المستقبلي وكل ذلك يتم إلكترونياً من خلال نظام الملف الإلكتروني ويشعر المريض بكل ذلك عن طريق الرسائل النصية.