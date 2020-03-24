“تعليم الطائف” يعتمد 7 برامج تدريبية عن بعد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

اعتمد المعهد الوطني للتدريب عن بعد، خطة التدريب عن بعد للبنين الخاصة بإدارة التدريب والابتعاث للبنين بـ”تعليم الطائف” والتي تشتمل على 7 برنامج تدريبيًة عن بعد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وتعد الحزمة الأولى من البرامج التدريبية عن بعد ومتاحة لجميع المعلمين والمعلمات في جميع أنحاء المملكة اتصفت بالتنوع والتحديث والتجديد في الحقائب التدريبية حيث اشتملت البرامج على عدة مجالات أبرزها المناهج وطرق التدريس والتعليم الإلكتروني والقيادة الاستراتيجية وجودة الأداء والإبداع والابتكار.

ويأتي مشروع التدريب عن فرصة سانحة للمتدربين والمتدربات لاكتسابهم النمو المهني وتطوير الأداء وزيادة المعرفة وتمهين المعلم، ويكون التسجيل عبر منصة التدريب عن بعد والحضور عن طريق برنامج الزووم وسيمنح المتدرب والمتدربة شهادة حضور.

يذكر أن المركز المهني للتطوير المهني التعليمي وبالشراكة مع الإدارات التعليمية (مكة المكرمة/ الشرقية/ جدة)، دشن الحزمة التدريبية الأولى لمبادرة “التدريب عن بُعد” لشاغلي الوظائف التعليمية.