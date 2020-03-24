رسميًا.. تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بسبب #كورونا

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان، تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو هذا العام، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال الطرفان في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء: “في الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى أن الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب أن يتم تأجيله إلى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي”.