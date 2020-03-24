وفاة رجل صيني مصاب بـ #فيروس_هانتا وفحص 32 آخرين.. هل يصبح وباءً جديدًا؟

أفادت صحيفة غلوبال تايمز، بوفاة رجل صيني من مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين جراء إصابته بفيروس هانتا، اليوم الثلاثاء، وذلك أثناء سفره إلى مقاطعة شاندونغ فى شرق البلاد.

وقالت الصحيفة، إنه تم فحص 32 شخصًا على متن الحافلة التي تواجد عليها المتوفي، وأظهرت الأبحاث أنه نادرًا ما ينتقل الفيروس من إنسان إلى آخر.

فيما أوضح موقع “نيوز ويك”، أن كل سلالة من فيروس هانتا مرتبطة بأنواع من القوارض، تنتقل فيما يعرف بالانتقال الجوي عندما تنتقل من بول الحيوان والبراز واللعاب في الهواء وتصيب الفرد، كما يصاب الإنسان أيضا بفيروس هانتا حال “عضه” الحيوان المصاب أو حال لمس الشخص فمه أو أنفه بعد التعامل مع سطح ملوث ببول أو روث أو لعاب ولكنها هذه الحالات نادرة الحدوث.

وفي الوقت الذي انتشرت فيه المخاوف من انتشار الفيروس، ذكرت مجموعة من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية العالمية، أن هذا الفيروس لا ينتقل من إنسان إلى آخر، موضحة أن أعراض فيروس هانتا تشبه أعراض كورونا وتتمثل في الحمى والغثيان وآلام في البطن وضيق في التنفس.