أمانات المناطق تقلص إنارة شوارع محافظاتها ومدنها ترشيدًا للطاقة الاستهلاكية

نفذت بعض الأمانات مبادرة لترشيد استهلاك الطاقة عبر الأمانات والبلديات من خلال تقليص إنارة الشوارع لا سيما وأن الاستغناء عن هذه النسبة غير مؤثر حاليا في ظل تطبيق نظام حظر التجوال.

وكانت بعض الأمانات قد اتخذت عددا من التدابير الوقائية لصحة وسلامة السكان، لمواكبة تعليمات وزارة الصحة واللجنة المختصة بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، كما بدأت من خلال الأمانات والبلديات التابعة لها في المناطق والمحافظات بتنفيذ مبادرة خفض استهلاك الطاقة الكهربائية بتقليل شدة الإنارة العمومية في الشوارع والحدائق والمنتزهات بما لا يتعارض مع الحفاظ على الأمن، وذلك تزامنًا مع حظر التجوال في المدن والمحافظات والمراكز بالمملكة لمكافحة فيروس كورونا.

وتقدم تلك الأمانات خدماتها من خلال بوابة “بلدي” بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي، تتمثل بالخدمات التفاعلية التي تساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتعمل البوابة أيضا على استقبال الطلبات الإلكترونية لاستخراج كافة الرخص وتجديد وغيرها ، كما تقدم الخدمات المعلوماتية والتي تساعد المستفيدين على اتخاذ القرارات ذات العلاقة بما يساهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي.

ومن خلال تقديم هذه الخدمات تهدف بوابة “بلدي” إلى تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة على جميع أمانات وبلديات المملكة، وتفعيل دور المستفيدين كشركاء فاعلين، وتحسين مستوى رضاهم وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي، في ظل الجهود الحكومية لانتشار فيروس كورونا.

وتستقبل وزارة الشؤون البلدية من خلال تطبيق البلاغات 940 جميع أنواع البلاغات في اختصاصات الوزارة، سواء ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لكورونا أو غيره من المهام المناطة بالأمانات والبلديات في جميع أنحاء المملكة.