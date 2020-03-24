في أول يوم من منع التجول ..الهلال الأحمر يباشر ٤٩٣ بلاغا في جدة

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عبدالله أحمد ابو زيد أن غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي تلقت مايقارب ٤٩٣ بلاغا إسعافيا خلال فترة منع التجول في اليوم الأول ،

ويأتي هذا في ظل الإجراءات الاحترازية التي توليها اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة فايروس كورونا ( COVID – 19 ) والحد من انتشاره .

ودعا المتحدث الرسمي بمحافظة جدة المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو تطبيق أسعفني عند حدوث أي طارئ طبي

و نصح المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج ، وأكد على اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين والمقيمين .