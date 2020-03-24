المجلس العلمي بشأن #كورونا يصدم الفرنسيين #فيروس_هانتا

في صدمة تلقاها الفرنسيين ،اليوم، قال مجلس علمي بشأن فيروس كورونا، اليوم، الثلاثاء، إن الإغلاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في فرنسا يجب أن يستمر على الأرجح ستة أسابيع على الأقل بعد دخوله حيز التنفيذ.

وأضاف المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأزمة إن الإغلاق هو الاستراتيجية الوحيدة الفعالة بالفعل في الوقت الراهن.

وقال في بيان “لابد من تطبيق الإغلاق بصرامة”.