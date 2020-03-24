عاجل .. محافظ بلجرشي يؤكد إصابة مقيم بفيروس #كورونا وقيامه بالبصق على عربات التسوق

أكد محافظ بلجرشي، غلاب أبو خشيم، أن الوافد الآسيوي الذي تم القبض عليه في وقت سابق وهو يبصق على عربات التسوق في أحد المولات ببلجرشي ، مصاباً بمرض كورونا .

وذكر أبو خشيم في اتصال هاتفي،اليوم، مع برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية أنه في يوم الجمعة الماضية تلقت الدوريات الأمنية بلاغاً من احد المواطنين يفيد بوجود وافد يبصق في يديه ويمررها على العربات والرفوف برفقة ثلاثة من الوافدين وتم التعامل من قبل الجهات الأمنية بالقبض على المذكور ومرافقيه وتوجيه البلدية بآغلاق السوق احترازياً لسلامة المتسوقين .

وأضاف بأنه تم إحالة الوافد لمستشفى الأمير مشاري لظهور علامات حيوية واعراض حرارة وبلغم وتم عزله في غرف خاصة والبقية لم يكن لديهم أي أعراض أو علامات حيوية وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي برقابة الشؤون الصحية .

وأردف بأنه تم التعامل مع الحادثة بكل احترافية بناء على توجيهات أمير منطقة الباحة وتم حصر المخالطين للعامل وعددهم ٥٠ عامل في سكن تحت رقابة الشؤون الصحية وتم فحصهم ولم تثبت اصابتهم بفايروس كرونا .

وحول دواعي هذا التصرف الإجرامي قال بأن الموضوع جريمة جنائية لدى الجهات الأمنية وسوف يتم الإعلان عن عقوبته لاحقاً .

وعن المتسوقين للسوق وقت الحادثة قال ابو خشيم بأنه تم توجيه المركز الإعلامي يوم أمس بعمل تنبيه للمواطنين من قبل ساعتين من الحادثة الساعة الرابعة عصراً حتى إغلاق السوق الساعة السابعة من يوم الجمعة بمراجعة اقرب مركز صحي للتأكد من سلامتهم وفحصهم عن فايروس كورونا .