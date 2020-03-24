عاجل.. #الغذاء_والدواء: الإعلان المتداول لجهاز الكشف المبكر عن #كورونا “مخالف”

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنَّ الإعلان المتداول لمنتج “COVID-19 IgM/IgM Rapid Test Cassette” مخالف لإذن التسويق الذي حصل عليه وهو تسويقه للممارسين الصحيين في الجهات الصحية فقط حيث يُعد نشره للجمهور بشكل عام مخالفة لما تم الترخيص له من قبل الهيئة .

وأشارت الهيئة إلى أن المنتج الذي وافقت عليه قائم على الكشف عن الأجسام المضادة المتواجدة في عينة المريض، ويتم استخدامه من قبل المختصين فقط في المستشفيات، مفيدةً أنّه وحسب مواصفات الجهاز الطبي المعتمدة من المصنع فإنّ ظهور الأجسام المضادة تكون خلال فترة حضانة الفيروس من 5 أيام إلى 14 يوما.

واتخذت الهيئة الإجراءات النظامية بحق صاحب الإعلان المخالف لعدم حصوله على موافقة تسويق الجهاز الطبي للجمهور العام ، والرفع للجهات المعنية لتطبيق النظام بحقه ، موضحة أنه يمكن الإبلاغ عن مثل تلك المخالفات الخاضعة لإشرافها عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 19999.