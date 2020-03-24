عاجل .. صحة الشمالية تنهي عقد طبيب مصري نشر شائعات عن إصابات #كورونا في عرعر

صرح مصدر مسؤول بأن صحة منطقة الحدود الشمالية أنهت عقد طبيب من الجنسية المصرية لديها بعد نشره، اليوم، تسجيلا صوتيا حول تسجيل حالات إصابة بفايروس كورونا.

وتضمن التسجيل الصوتي الذي نشره الطبيب بعض المعلومات التي لم يتم نشرها رسميا، حيث أثار الرعب في نفوس الأهالي والسكان.

يُذكر أن وزارة الصحة أكدت على ضرورة الرجوع لمنصاتها الرسمية لأخذ المعلومات حول فايروس كورونا.

وتواصل صحة منطقة الحدود الشمالية جهودها في الوقاية من فايروس كورونا عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة ونشر التوعية في كل ما يخص الوقاية من الفايروس