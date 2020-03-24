فيديو متداول لأتراك يهربون من مواطن سقط على الأرض باشتباه كورونا

تداولت تقارير إعلامية تركية مقطع فيديو قالت إنه لمواطن تركي سقط في أحد شوارع مدينة بينغول بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وقال نشطاء أتراك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الشخص الذي ظهر في الفيديو يسقط على الأرض كان مشتبها بإصابته بكورونا وهو مواطن تركي يبلغ من العمر 55 عاما من مدينة بينغول.

وأكد نشطاء أن هناك حالات كثيرة غير ملعن عنها في تركيا، في إشارة إلى إخفاء السلطات التركية حقيقة أعداد الإصابات في البلاد.

وأظهر الفيديو حالة الهلع التي أصابت المواطنين في الشارع، وامتنع الجميع عن الاقتراب من المواطن التركي الذي ظل ساقطا على الأرض في حالة إعياء شديدة.