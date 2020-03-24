الإعلان عن موعد القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين حول #كورونا .. برئاسة خادم الحرمين الشريفين

أعلنت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين عقد قمة القادة الستثنائية الفتراضية الخميس المقبل 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وستناقش القمة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من

تأثيرها الإنساني والقتصادي.

كما سيشارك أعضاء مجموعة العشرين قادة الدول المدعوة والتي تضم مملكة إسبانيا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة وجمهورية سويسرا التحادية، وسيشارك من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة

التعاون القتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

وسيمثلالمنظماتالإقليميةجمهوريةفيتنامالشتراكيةبصفتهارئي ًسالرابطةدولجنوبشرق آسيا، وجمهورية جنوب أفريقيا بصفتها رئي ًسا للاتحاد الأفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئي ًسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئي ًسا للشراكة