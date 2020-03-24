عاجل .. النيابة العامة توضح عقوبة إنتاج “صور أو مقاطع فيديو” لمخالفات أمر منع التجول أو التحريض عليه

أوضحت النيابة العامة عقوبة إنتاج “صور أو مقاطع فيديو” لمخالفات أمر منع التجول أو التحريض عليه

و حذرت النيابة العامة،اليوم، من ‏إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التواصل و التقنية المعلوماتية.

وأكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أن ذلك يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى٥ سنوات وغرامة إلى٣ ملايين ريال.

وأوضحت أن العقوبة ستطبق على المخالفين دون أن تطال المُساءلة المُبلغين.