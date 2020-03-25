تفاصيل: فعاليات رياضية تأثرت بأزمة فيروس #كورونا

ألقت أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) بظلالها على عدد هائل من الفعاليات الرياضية في شتى أنحاء العالم، وفيما يلي قائمة بأبرز الأحداث التي كانت مقررة في الفترة المقبلة لكنها تأثرت بالأزمة:

الألعاب المائية

تأجلت البطولة الأوروبية للألعاب المائية التي كانت مقررة في بودابست في مايو (أيار) المقبل، وجرى إعادة جدولتها، بشكل مبدئي، لشهر أغسطس (آب).

كما تأجلت العديد من المنافسات الأخرى منها اختبارات وتصفيات مؤهلة للأولمبياد.

ألعاب القوى:

تأجلت بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات التي كان من المقرر إقامتها في الصين.

وتأجل سباقا ماراثون بوسطن ولندن وكذلك كل منافسات الماراثون ونصف الماراثون البارزة خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وألغيت اللقاءات الثلاثة الأولى بالدوري الماسي لألعاب القوى.

البيسبول

ألغيت الاستعدادات لدوري البيسبول الرئيسي كما تأجلت منافسات الموسم التي كان من المقرر أن تنطلق في 26 مارس (آذار) الجاري.

كذلك تأجلت انطلاقة موسم منافسات البيسبول في اليابان وكوريا الجنوبية.

كرة السلة

جرى تعليق منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) تعليق كل المنافسات التابعة له.

الكريكيت

وتم اتخاذ إجراءات مختلفة في أنحاء العالم: حيث تأجلت -جولة الفريق الإنجليزي في سريلانكا وألغيت جميع منافسات الكريكيت للمحترفين في أستراليا، وجرى تعليق المنافسات في جنوب أفريقيا كما تأجل انطلاق الدوري الممتاز للكريكيت في الهند وكذلك دوري السوبر الباكستاني.

الدراجات

تأجلت انطلاقة سباق إيطاليا الدولي للدراجات (جيرو دي إيطاليا) التي كانت مقررة في العاصمة المجرية بودابست في 9 مايو (أيار)، ولن يجرى الإعلان عن الموعد الجديد لبداية السباق حتى الثالث من أبريل (نيسان) المقبل على أقل تقدير.

كرة القدم

وتأجلت كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) لمدة 12 شهراً، لتقام في صيف عام 2021.

وتأجلت كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2020) حتى عام 2021.

وتأجلت مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ولم يجر تحديد المواعيد الجديدة لاستئناف المنافسات، كما تأجلت منافسات دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وتوقفت المنافسات في كل من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وعدة دول أوروبية أخرى، حتى أبريل (نيسان) المقبل.

الغولف

وتأجلت بطولة الأساتذة، أولى البطولات الكبرى في الموسم، والتي كانت مقررة بين 9 و12 أبريل (نيسان) المقبل، كما تأجلت بطولة “بي.جي.إيه” التي كانت مقررة في سان فرانسيسكو بين 14 و17 مايو (أيار)، لأجل غير مسمى.

وتأجلت الجولة الأوروبية للغولف حتى منتصف مايو (أيار) المقبل.

سباق الخيول

وجرى تأجيل مهرجان “كنتاكي ديربي” للخيول وإلغاء سباق “غراند ناشيونال” الذي كان مقرراً بإنجلترا.

هوكي الجليد

وجرى تعليق منافسات دوري الهوكي الوطني (إن.إتش.إل).

وجرى تأجيل بطولة العالم لهوكي الجليد للسيدات في كندا.

رياضات المحركات

تأجل سباق الجائزة الكبرى الأسترالي الذي كان مقرراً يوم 15 مارس (آذار) الجاري في افتتاح بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، كما تأجلت سباقات البحرين والصين وفيتنام وهولندا وإسبانيا وموناكو وأذربيجان، ولا يمكن افتتاح البطولة قبل 14 يونيو (حزيران) المقبل عبر السباق الكندي، على أقل تقدير.

وجرى تعليق موسم سباقات “ناسكار” حتى 9 مايو (أيار).

وجرى تعليق سباقات السيارات الكهربائية (فورمولا-إي) حتى مايو (أيار) المقبل على أقل تقدير.

الألعاب الأولمبية

تقرر تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 الذي كان مقررا بين 24 يوليو (تموز) و9 أغسطس (آب)، إلى العام المقبل، في موعد أقصاه صيف 2021.

كذلك جرى تأجيل دورة الألعاب البارالمبية التي كانت مقررة بين 25 أغسطس (آب) و6 سبتمبر (أيلول) إلى العام المقبل.

اتحاد الرغبي

وجرى تأجيل أربع مباريات في بطولة الأمم الستة.

وجرى تعليق منافسات مسابقة اتحاد الرجبي الدولية للأندية الاحترافية (سوبر رجبي)، كما جرى تعليق كل منافسات اللعبة في إنجلترا حتى أبريل (نيسان) المقبل.

التزلج

وألغيت نهائيات كأس العالم للتزلج الألبي التي كانت مقررة في مدينة كورتينا دامبيتزو الإيطالية.

التنس

وتأجلت بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) التي كانت مقررة بين 25 مايو (أيار) و7 يونيو (حزيران)، لتقام بين 20 سبتمبر (أيلول) و4 أكتوبر (تشرين الأول).

وتأجلت بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة، وجرى تعليق منافسات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين ومنافسات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

كذلك تقرر تأجيل نهائيات كأس الاتحاد لفرق التنس للسيدات التي كانت مقررة في بودابست وكذلك التصفيات.