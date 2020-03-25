في حواره لـ”الوئام”: محافظ الجموم يشيد بقرارات الدولة التي تحد وتمنع تفشي جائحة كورونا ويقول.. نحن في الجموم ملتزمون

أجرت صحيفة الوئام الإلكترونية صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٧/٢٩هـ حواراً صحفياً مع سعادة محافظ محافظة الجموم الأستاذ فهد بن منير القثامي وتحدث من خلاله عن قرارات الدولة ومنها منع التجول الذي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – مشيداً بهذا القرار الحكيم ومؤكداً إلتزام محافظة الجموم وسكانها بهذا القرار الذي يصب في مصلحة المواطن والمقيم ومن يعيش على ثرى هذا الوطن الغالي.

أولاً : كيف تنظرون للقرار الحكيم من لدن خادم الحرمين الشريفين فيما يخص منع التجول حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ؟

في البداية نسأل الله عز وجل أن يرفع عنّا وعن بلاد المسلمين كافة وعن بلاد الحرمين الشريفين خاصة وعن العالم أجمع خطر هذا الوباء والذي أصبح اليوم جائحة عالمية كما صنفته منظمة الصحة العالمية والحقيقة أن ما اتخذته الدولة يحفظها الله ويرعاها من قرارات متعددة في هذا الموضوع تدل دلالة واضحة على انها قرارات حكيمة وراقية وصائبة استبقت الحدث منذ بدايته فالفضل يعود لله أولاً ثم لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين جرّاء هذه القرارات التي تصب في مصلحة الإنسانية جمعاء وأيضاً حفاظاً على مصلحة هذا البلد ومواطنيه ومن يعيش فوق ترابه ولعل من أهم هذه القرارات ما صدر مؤخراً من حظر التجول من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً ولمدة 21 يوماً وذلك من أجل منع تفشي هذا الوباء والقضاء عليه بحول الله وقدرته .

ماهو الدور الذي اتخذته محافظة الجموم تجاه تنفيذ هذا القرار ؟

محافظة الجموم هي محافظة ضمن المحافظات المرتبطة بإمارة منطقة مكة المكرمة وفور صدور التوجيهات المبلغة من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل المبنية على توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية تم وعلى الفور تعميمها وابلاغها ومتابعة انفاذ هذه القرارات على أرض الواقع من خلال جميع القطاعات الحكومية والجهات المعنية بالمحافظة والمراكز التابعة لها والتي تحظى بمتابعة مستمرة ومباشرة سواءً من قبل المحافظ أو من رؤساء المراكز مع الجهات المعنية ذات العلاقة والحقيقة بأن الجميع في هذه المحافظة يعملون على اكبر قدر من المسئولية من أجل الحد ومنع انتشار أو تفشي هذا الوباء الخطير .

ماهي الخطط الإحترازية التي وضعتها محافظة الجموم للتصدي لهذا الفايروس وذلك من اجل الحفاظ على صحة وسلامة أهالي المحافظة ؟

سبق ان تم عقد اجتماع قبل اسبوعين من الآن مع الجهات ذات العلاقة بشأن هذا الموضوع وعلى رأس هذه الجهات الصحة والأمن والبلدية وجامعة أم القرى والموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وغيرها من الجهات وذلك من أجل وضع خطط معينة وآليات تم الإتفاق عليها لمكافحة هذا الفايروس والحد من انتشاره داخل المحافظة تحديداً والمراكز التابعة لها وبفضل من الله جميع الجهات المعنية ذات العلاقة قامت بعرض خططها وأبدت استعدادها لبذل الجهود في قادم الأيام وذلك للتعامل مع هذا الوباء كما يجب وفق التوجيهات الكريمة.

ماهي الرسالة التي توجهونها لأهالي وأبناء محافظة الجموم حيال هذا القرار ؟

منذ صدور قرار تكليفي كمحافظ لمحافظة الجموم منذ شهر تقريباً من لدن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وجدت الحرص الشديد من قبل أهالي وسكان محافظة الجموم على تطبيق جميع القرارات الصادرة من قبل حكومتنا الرشيدة وحرصهم على الإلتزام بالأوامر والتعليمات الصادرة لهم إدراكاً ووعياً منهم بحجم اي مشكلة قد تحل بالمحافظة أو بالبلاد على وجه العموم ولعل الوباء الأخير كشف لنا مدى الجدية في تطبيق الأوامر التي وجهت لهم.

ومن هذا اللقاء لعلي أتوجه لهم بالشكر والتقدير والعرفان على هذا الإلتزام بهذه القرارات الصائبة وأرجوا منهم الإستمرار في التعاون ولولا هذا التعاون الملموس ما نجحت الخطط الإحترازية التي وضعتها المحافظة والجهات ذات العلاقة فشكراً من الاعماق لهم على تجاوبهم وتفاعلهم ونرجوا منهم الإستمرار في تطبيق مبادرة إلزم بيتك .

ختاماً : هل هناك من كلمة تحب أن توجهها في نهاية هذا اللقاء ؟

لعلي أتوجه بالشكر لكم أنتم كمنصات ووسائل اعلامية بشتى مجالاتها ولعلي أخص بالذكر صحيفة الوئام الإلكترونية على إتاحة هذه الفرصة لنا للحديث عن هذه القرارات الحكيمة الأخيرة ودائماً صحيفة الوئام هي سبّاقة في مناقشة مثل هذه المواضيع وجهودكم تذكر فتشكر وعلى عاتقكم دور كبير في التوعية وفي نقل الصورة الحقيقية والأعمال الجبّارة التي تبذلها الدولة يحفظها الله لنقلها للجميع حتى يعلمون أن هناك اعمال كبيرة وهناك ايضاً متابعة وحرص على تطبيق القرارات بكل دقة وبكل أهمية.