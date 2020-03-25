مدرب الهلال السابق جيسوس: أتمنى إصابة الصحافيين بفيروس كورونا

لم يصل مدرب فلامنغو البرازيلي ونادي الهلال السعودي السابق، البرتغالي جورجي جيسوس، إلى لشبونة بأفضل صورة ممكنة، حينما فقد أعصابه أمام مضايقات الصحافيين له في المطار.

في ظل توقف المنافسات في البرازيل، قرر جيسوس العودة إلى البرتغال للبقاء مع عائلته، لكن لدى وصوله لاحقه عدد من الصحافيين والمصورين دون ارتداء قفازات، أو حتى أقنعة واقية لتصويره، لأخذ تصريحات منه.

وكان جيسوس يسير بقفازات وقناع واق، وطالب الصحافيين أكثر من مرة بأن يتركوه في سلام، لكنهم لم يذعنوا له.

وفي النهاية فقد جيسوس أعصابه وقال لهم: “أتمنى أن تصابوا بكورونا”.

يذكر أن المدرب فقد مؤخراً أحد مساعديه القدامى بسبب فيروس الكورونا في البرتغال، وسيبقى في حجر لمدة أسبوعين في لشبونة.