عاجل… حالات كورونا حول العالم: الإصابات 423 ألفا والمتعافين نحو 110 آلاف

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به اقترب من 423 ألف حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بارتفاع بأكثر من 40 ألف حالة مقارنة

بيوم أمس.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميتر”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن

إجمالي عدد الإصابات حول العالم، يقترب من 423 ألفا حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 110 آلاف.وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات يقترب من 19 ألفا.

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا وسويسرا.

ورغم أن عدد الحالات المصابة في الصين يتجاوز المسجلة في إيطاليا (81218 مقابل 69176) فإن عدد الوفيات في إيطاليا تجاوز ضعف الوفيات المسجلة في الصين (6820 مقابل 3281).