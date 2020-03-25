إسبانيا: اكتشاف جثث لوفيات كورونا بدور رعاية المسنين.. والمدعي العام يفتح تحقيقا

اكتشف الجيش الإسباني، والذي بدأ العمل لدعم دور رعاية المسنين التي غمرها في الأيام الأخيرة عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا، عدة جثث لمتوفين، لم تتم إزالتها وبقيت في غرفها، بحسب صحيفة الكونفيدينسيال الإسبانية.

وتم الإعلان عن اكتشاف الجثث من قبل وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، في أجزاء مختلفة من البلاد. علاوة على ذلك، كان هناك غياب شبه كامل للخدمات في المساكن المتضررة. كبار السن العاجزين لم يتلقوا أي رعاية من قبل أي شخص، بعد أن بدأ المرض ينتشر بين الموظفين.

الوضع الحساس في دور رعاية المسنين دفع السلطة التنفيذية إلى طلب تدخل مباشر من الجيش قبل 24 ساعة في محاولة لتخفيف حدة الأزمة. وفي يوم الاثنين نفسه، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة عن وجود الجيش في 74 مركزًا، 14 منها في مدريد. لقد كان مجتمع مدريد أحد الأماكن التي سجلت أعلى معدل للوفيات بين كبار السن وتم الكشف عن عشرات القتلى والمصابين دون سيطرة.

وأعلنت مصادر من مكتب المدعي العام للدولة، التي أمرت بالفعل بالتحقيق في الجرائم المحتملة في بعض الحالات، أنها ستجري تحقيقا شاملا في جميع القضايا لتحديد مسؤوليات الإهمال الذي أودى بحياة الكثيرين.

وتجاوزت حصيلة عدد الوفيات في إسبانيا حصيلة الصين، مع تسجيل 3434 حالة جراء كورونا المستجد، بحسب السلطات الصحية في البلاد.