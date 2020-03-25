السودان: كورونا يتسبب في إغلاق مبنى وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل السودانية إغلاق برج الوزارة اليوم، لعمل تعقيم وإجراءات احترازية صحية لمواجهة جائحة كورونا بسبب حالة اشتباه لزوج موظفة بالوزارة.

وقالت وكيل الوزارة سهام عثمان في تصريح صحفي: أن إجراءات التعقيم ستتم بالتعاون مع وزارة الصحة بطريقة علمية وصحيحة ومن ثم السماح للعاملين بمزاولة أعمالهم، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت مسبقًا عددًا من القرارات بتقليل عدد العاملين لمنع التجمعات.

ولفتت النظر إلى أنهم يعملون بنصف العاملين أو أقل لتسيير المهام الرئيسة وعدم توقف العمل ومنعًا للازدحام، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية كانت من ضمن أولويات الوزارة، وهناك حالة اشتباه لزوج موظفة بالوزارة، لذلك تم الإسراع بالإجراءات الاحترازية والتعقيم.