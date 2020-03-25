“روبوت” يجول في شوارع تونس لمراقبة تطبيق الحجر الصحي العام

وضعت الشرطة التونسية، في سابقة هي الأولى في تاريخها، جهاز “روبوت” في الشوارع لمراقبة مدى الالتزام بتطبيق إجراءات الحجر الصحي العام.

ويجول “الروبوت” المصمم على شكل مدرعة صغيرة على أربع عجلات، الشوارع الرئيسية وسط العاصمة، ويستوقف المارة المخالفين للوائح الحجر الصحي ويخضعهم للاستجواب.

وبدا الأمر مفاجئا ومربكا في بعض الحالات لعدد من المستجوبين أمام “الروبوت” وهو يطالبهم بالتوقف والتوجه إلى الكاميرا المدمجة والاستظهار بوثائقهم الشخصية.

ويوجه “الروبوت” المسير من غرفة عمليات بوزارة الداخلية نداءات عبر مكبر صوت لاصق إلى المواطنين، بالامتثال للقانون وملازمة البيوت للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) والحفاظ على الأرواح.

ويصدر صوت من داخل “الروبوت” لعناصر الشرطة من غرفة العمليات ليطرح عددا من الأسئلة: “من أتيت وماذا تفعل هل تحمل رخصة للعمل وهل لديك علم بإجراءات الحجر الصحي العام؟”.

ودخلت تونس اليوم الرابع للحجر الصحي العام المعلن في كامل أنحاء البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبعد أيام من التعثر في تطبيق الإجراءات تناقصت اليوم الاربعاء حركة السير والتنقل بشكل شديد بينما أبقت السلطات على عدد محدود من القطاعات الحيوية للتزويد بالأغذية أو الصيدليات والمستشفيات.

وأعلنت تونس في وقت سابق اليوم الأربعاء أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى خمس وعدد المصابين إلى 119.