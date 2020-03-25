“شؤون الحرمين”: إغلاق التوسعة السعودية الثالثة في الحرم المكي

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإغلاق التوسعة السعودية الثالثة، في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الحرمين الشريفين.

وباشرت رئاسة شؤون الحرمين، العمل على حزمة من الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين في الآونة الأخيرة، وتوسعت تلك الإجراءات لتشمل إغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام، وتكثيف عمليات التعقيم لأنظمة التكييف والتهوية بالحرمين الشريفين، وإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام، كذلك تقليص أعداد العاملين والعاملات بالحرمين الشريفين.