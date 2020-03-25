عاجل .. النيابة العامة تحقق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفتها تعليمات الإفصاح بشأن #كورونا

تباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفاتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة ومخالطتها لحالات مصابة بـ #كورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية، والتحقيق جارِ عن طريقة دخولها لهذه الجهات والمتسبب في ذلك.

#كلنا_مسؤول