إيداع ملياري ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر شعبان

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي أ. إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنا بدل غلاء المعيشة، وذلك إنفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية، مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 2,069,304,575 ريال سعودي، حيث تم إيداع 1,421,916,813 ريال للمعاشات الضمانية ، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 194,641,020 ريال ، و 103,756,742 لسداد جزء من فواتير الكهرباء بالإضافة إلى 348,990,000 ريال بدل غلاء المعيشة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية .