هيئة الاتصالات: حجب تطبيقات التوصيل المخالفة للإجراءات الوقائية

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، أن تطبيقات ومنصات التوصيل غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية المفروضة عليها وعلى مندوبيها قد تواجه الحجب.

وشددت هيئة الاتصالات على اتخاذ الإجراءات النظامية، وفرض عقوبات قد تصل لإلغاء التسجيل والحجب والغرامات المالية على أي منصة لا تلتزم بالإجراءات.

وفرضت الهيئة على مقدمي خدمات التوصيل فحص درجة حرارة مندوبيهم يوميا والتأكد من سلامتهم، والتأكيد عليهم بضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، وعدم المصافحة، وتسليم الطلبات على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.