النيابة العامة تضرب بيد من حديد .. عقوبات مشددة للمخالفين و مروجي الشائعات بشأن #كورونا #النيابه_تحاسب_مخالفين_النظام

منذ أن ظهر فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في مدينة ووهان الصينية وبدأ في الانتشار عالميا، وجهت المملكة وعلى رأسها القيادة الرشيدة كل أسلحتها صوبه لمحاربته و لم تدخر جهدا في ذلك على كل الأصعدة

ومن جانبها كانت النيابة العامة في المملكة كما عهدها الجميع سباقة في اجراءاتها وقراراتها ، فوقفت بالمرصاد ضد من يروج الإشاعات و يروع المواطن و المقيم على حد سواء بأخباركاذبة و شائعات عن الفيروس ضاربة بيد من حديد على يد من يخالف التعليمات و الأوامر الصادرة بشأن الوقاية من الفيروس.

وأهابت بالجميع أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة بذلك والإسناد إلى هذه المصادر والتعاون التام مع قرارات وتعليمات الجهات المختصة في مواجهة فيروس كورونا، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.

وراحت وحدة الرصد في النيابة العامة تتابع بعناية فائقة كل ما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي وعن طريق الشبكة المعلوماتية بواسطة أشخاص متخصصين في هذا الشأن باستخدام أجهزة ذكية وحديثة لهذا الغرض.

عقوبات مشددة

و حذرت النيابة العامة، من ‏إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التواصل و التقنية المعلوماتية.

وأكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أن ذلك يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى٥ سنوات وغرامة إلى٣ ملايين ريال.

وأوضحت أن العقوبة ستطبق على المخالفين دون أن تطال المُساءلة المُبلغين.

مخالفات تم رصدها

و تمكنت الجهات الأمنية، من القبض على العديد من المخالفين بفضل توجيهات النيابة ومنهم مروّج شائعات، بشأن فيروس كورونا المتسجد COVID-19.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد بشأن قيام أحد الأشخاص بإنتاج محتوى معلوماتي يتضمن شائعات وأخبار مجهولة المصدر عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ماسة بالنظام العام ونَشر تلك الشائعات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، صدر توجيه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالبحث والتحري عن المعني بالإجراء والقبض عليه، وتوجيه النائب العام باستكمال المقتضى النظامية بحقه،

ومن تلك المخالفات باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفاتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة ومخالطتها لحالات مصابة بكورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية،

و أكدت النيابة في بيان على حسابها الرسمي على “تويتر” أن التحقيق جارِ عن طريقة دخولها لهذه الجهات والمتسبب في ذلك.

و شملت المخالفات المعلن عنها أيضا قيام مواطن في المنطقة الجنوبية يزعم أنه مستثنى من أمر منع التجول والتضليل بنشره لمعلومات غير صحيحة تمس جانب أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمنع التجول .

وصدر توجيه النيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكور، والقيام بإجراءات البحث والتحري عنه، وفقاً للمواد ( ٢٤، ٢٧، ٢٨) من نظام الإجراءات الجزائية، والتأكد من كونه المعني وإحالته إلى النيابة العامة .

عقوبات للمسيئين للقطاع الصحي و التمريض

وفي سبيلها للدفاع عن القطاع الصحي و التمريض الذي هو في خط المواجهة الأول للفيروس ضمنت النيابة العامة الدفاع عنه بقوة و تجريم المسيئين

و أعلنت الجمعية السعودية للتمريض أنها ستلاحق بالتنسيق مع النيابة العامة صاحب احد الحسابات بعد نشره مقطع فيديو يسيئ فيه لمهنة التمريض بالمملكة برغم المجهودات الجبارة التي بذلت خلال الفترة القليلة الماضية لمكافحة وباء كورونا.

وقالت في بيان لها عبر حسابها بموقع تويتر: تستنكر الجمعية السعودية للتمريض ماجاء في المقطع العائد لحساب @aamishary وهو المدعو عبد الله المشاري وستقوم الجمعية بالاجراءات اللازمة مع النيابة العامة لحفظ حقوق الكادر التمريضي وترفض رفض تام اي مزايدات على مايقوم به ابطال التمريض في القطاعات الصحية من جهود كبيرة أشادت بها قيادتنا الرشيدة خلال هذه الظروف التي نمر بها على الصعيدين الوطني والمهني.