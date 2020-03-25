200 يتيم ويتيمة يواكبون التعليم عن بعد في دور الإيواء بالرياض

مكنت دور الإيواء الاجتماعية للايتام التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مايقارب من 200 طالب وطالبة من فئة الأيتام المشمولين بالرعاية داخلها من متابعة دراستهم عن بعد من خلال توفير جميع وسائل التعليم الحديثة التي تتيح لهم الحصول على المواد التعليمية والدروس اليومية بكل سهولة اثناء فترة تعليق الدراسة الحالية والتي جاءت ضمن التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد.

وأوضح مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض د. يوسف بن مسفر السيالي، أن إجراءات تفعيل عملية التعليم عن بعد شملت جميع دور الحضانة والتربية الاجتماعية للأيتام من الجنسين في منطقة الرياض ومحافظاتها ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدور الإيوائية للتعامل مع الظروف الطارئة التي تشهدها البلاد.

وأضاف: “جرى تجهيز كافة الوسائل والسبل الحديثة واللازمة لمواكبة العملية التعليمية عن بعد في جميع مراحل التعليم عبر الانترنت وقنوات البث التلفزيوني والأجهزة الالكترونية المتنقلة داخل الدور في اجواء مهيأة تضمن لهم تلقي الدروس والمحاضرات اليومية والتواصل مع الكادر التعليمي بالمدارس والجامعات بدون اي معوقات و تحت اشراف الكادرالاجتماعي والنفسي العامل معهم الذي يحرص على متابعة سير عملية التعليم عن بعد بالإضافة لمتابعة أنواع الرعاية الأخرى”.

وقدم السيالي شكره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جهودها المبذولة لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا في كافة المجالات وفي جميع الظروف كما قدم شكره لوزارة التعليم على جهودها الملموسة في تقديم المناهج الابتكارية والمسارات التعليمية البديلة عبر منصاتها المتعددة للتغلب على تعليق الدراسة والوقوف مع الدولة في هذه الأزمة.