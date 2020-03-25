خلال شهر واحد.. حرس الحدود يحبط محاولات تهريب طن حشيش مخدّر و6 أطنان “قات”

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدّرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، خلال شهر رجب من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (986) تسع مئة وستة وثمانون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر في منطقتي جازان ونجران، و(64،194) أربعة وستون طناً ومئة وأربعة وتسعون كيلوجراماً من مادة القات المخدر في منطقتي جازان وعسير، و(342025) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألف وخمس وعشرون من الحبوب المخدرة (الكبتاجون) في منطقة الجوف، وتم القبض على المتورطين فيها وعددهم (445) أربع مئة وخمس وأربعون شخصاً، بينهم (154) مئة وأربع وخمسون متهماً من الجنسية الإثيوبية، و(268) مئتان وثمانية وستون متهمين من الجنسية اليمنية، و(16) ستة عشر متهماً سعوديي الجنسية، و(6) ستة من مجهولي الهوية، ومتهم من الجنسية الصومالية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود للمملكة.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.