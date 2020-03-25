“أمانة الباحة وبلدياتها تنفذ ٣٥٧٤ جولة رقابية وتغلق ٢٤٨ محلاً ومنشأة

أعدت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها ومنذ وقت مبكر خطة طوارىء مكثفة لمنع إنتشار فيروس كورونا وشرعت في تنفيذها، وذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبإشراف من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل، وبمتابعة من أمين المنطقة وقيادات الأمانة ورؤساء البلديات.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة قامت بإنجاز عدد (٣٥٧٣) جولة رقابية, وخصصت عدد (٦٤٧) آلية نظافة, بالإضافة إلىمشاة عدد (٢٦٣٢) عاملاً للنظافة الميدانية, و(١٨٥٦) جولة إصحاح بيئي، مشيراً بأن الأمانة والبلديات بالمنطقة قامت بتكثيف أعمال النظافة وعمليات رفع المخلفات بشكل دوري وردم المستنقعات والمكافحة ورش المبيدات.

وأضاف الدكتور السواط بأن الأمانة والبلديات التابعة لها قد أغلقت عدد (٢٤٨) محلاً ومنشأة نتيجة لإخلالها بالإشتراطات الصحية المعمول بها.

وذكر الدكتور السواط بأن مراقبو الأمانة والبلديات ينفذون جولات تفتيشية يومية لضمان أمتثال المنشآت للتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، إلى جانب الإهتمام بجولات الإصحاح البيئي وما تشمله من تعقيم وتطهير ورش للمبيدات والعناية بنظافة الأماكن العامة ذات التردد السكاني المرتفع كالسوبر ماركت وأسواق الخضار والفواكه والصيدليات.

وشدد السواط على الوكالات والبلديات والإدارات المعنية بالصحة العامة في الأمانة والبلديات بأهمية تكثيف أعمال الرقابة الميدانية والتفتيش على جميع منشآت الأطعمة والأنشطة التجارية ذات العلاقة بالمستهلك، كالمطاعم، والمطابخ، والمسالخ، والبوفيهات، ومحلات بيع الوجبات السريعة، والتموينات، ومغاسل الملابس، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام، والخضار والفواكه، ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك، والتأكد من تطبيقها لكافة الإشتراطات الصحية المعمول بها والتزامها بالمعايير المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونوه الدكتور السواط بأن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لن تتهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في النظام مهيباً بجميع ملاك المنشآت التجارية بضرورة اتباع التعليمات والإلتزام بها والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، وضرورة الإلتزام بوضع الكمامات وارتداء القفازات والتعقيم والتطهير والتهوية أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها، والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحل. داعياً جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم الموحد للبلاغات 940, ورقم الواتساب 0550271419 مؤكداً أن جميع البلاغات ستجد كل العناية والإهتمام من قبل مسؤولي الأمانة والبلديات لحين معالجتها وإقفالها.