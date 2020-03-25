وزير التعليم يوجه بتشكيل لجان للتحقيق في المخالفات الفكرية والمتطرفة بالجامعات

وجه وزير التعليم، حمد آل الشيخ، بتشكيل لجنة في كل جامعة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج التيارات المنحرفة والمتطرفة.

ووفقا للمصادر التي قالت في تصريحات صحفية، يتضمن توجه وزير التعليم إسناد رئاسة لجنة التحقيق في كل جامعة إلى أحد وكلاء الجامعة، إلى جانب رئيس وحدة التوعية الفكرية في الجامعة، وتتولى إدارة الشؤون القانونية وإدارة المراجعة الداخلية.

وأضافت المصادر أن اللجنة تتولى مهمات من ضمنها التحقيق في جميع ما يصدر من منسوبي الجامعة من مخالفات فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج من التيارات المنحرفة والمتطرفة، سواء أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو غيرهم من منسوبي الجامعة، ويتم التحقيق بناءً على تكليف للجنة من مدير الجامعة، وأن يتم تدوين محاضر التحقيق خطياً.

وأكد وزير التعليم على وحدة التوعية الفكرية وإدارة الإعلام والاتصال بالجامعة إحالة جميع ما يتم رصده من مخالفات فكرية وسلوكية في الجامعة إلى هذه اللجنة لاتخاذ الإجراء حيالها، مع إحاطة مركز الوعي الفكري في الوزارة بجميع المخالفات المرصودة.