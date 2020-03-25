مغردون يتفاعلون.. #التسوق_في_الصباح يبعدك عن الزحام

تفاعل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع حملة توزيع الأوقات في فترات ما قبل منع التجول، بدلا من التكدس في الساعة الأخيرة قبل تطبيق القرار.

ودعا مغردون إلى التسوق في الصباح، حيث تفتح كل المحال، فضلا عن الاستعانة بالتطبيقات الإلكترونية في التسوق. كما طالبوا بعدم تخزين المواد والأخذ بحسب حاجة الفرد وأسرته.

وقال مغرد: “كلام سليم بالفعل وقت الصباح وبعد الساعة ١٢ التسوق مريح ولا يوجد زحام وتاخذ راحتك، لكن الحرص واجب وإن وجد محل في زحمة تقدر تروح مكان ثاني اقل زحمة وعندك الوقت الكافي”. وقال آخر: “هذا أفضل وقت عندي للتسوق من زمان وليس وقت كورونا فقط”.

ووافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة).