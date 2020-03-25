ترامب يرد على “خبر عزله في البيت الأبيض بسبب #كورونا “: ليس لدي وقت للغباء

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،مساء اليوم، على أخبار عزله داخل البيت الأبيض التي أوردتها شبكة سي إن إن الأمريكية

وقال ترامب ،ليس لدي وقت لهذا الغباء متهما الـ “سي إن إن باختلاق الأكاذيب نافيا من الأساس وجود أي تسريبات بذلك كما ادعت الـ سي إن إن

وقال ترامب في تغريدات له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : سمعت بالأخبار الملفقة التي ذكرت من قبل سي إن إن بأنني معزول في البيت الأبيض ، و التي صرخت بصوت عالٍ ، “متى ستعود الحياة إلى طبيعتها؟” هل يعتقد أحد ذلك حقا؟

و أضاف ترامب: “لم يكن هناك تسريبات ، فهم اختلقوا هذه الأخبار فهم فاسدون وأخبارهم مزيفة

و تابع ترامب :أجندتي كانت مكتظة طوال اليوم بالاجتماعات ، و ليس لدي وقت للغباء، فنحن نعمل على مدار الساعة للحفاظ على أمان أمريكا!