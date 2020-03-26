شاهد بالصور: كيف تستخدم ماكينة الصراف الآلي لتجنب #كورونا

فيما يلي تقدم صحيفة الوئام سلسلة من التعليمات التي يجب على المواطنين اتباعها مع ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والتى جاء فى مقدمتها تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا:

*عقم يديك بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة:

*استخدم المناديل للضغط على الأزرار ثم تخلص منها:

*اترك مسافة متر بين وبين الآخرين أثناء الانتظار:

*تجنب الصرافات المزدحمة:

*استخدم خدمات البنك الالكترونية عوضا عن ماكينة الصراف قدر الإمكان:

* حاول بقدر الإمكان استخدام صراف السيارة: