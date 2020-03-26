السوق المالية السعودية تعلن تقليص ساعات التداول مؤقتاً

أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية بشكل مؤقت، لتكون من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، وذلك ابتداء من اليوم الخميس .

وأكدت “تداول” في بيان اليوم الاربعاء على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية، وأنها تعمل دائماً على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه، مطمئنة كافة المتعاملين في السوق على قدرتها للوصول لأنظمتها التشغيلية وتنفيذ عمليات السوق في جميع الأوقات.

نشير هنا الى ان سوق الاسهم السعودي كان يبدا التداول في العاشرة صباحا وينتهي في الثالثة مساءا .

ووافق الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) ، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين،حيث تقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكةالمكرمة، والمدينة المنورة).

وكان الملك سلمان، أصدر أول أمسي الاثنين، أمراً بمنع التجول من الـ 7مساء حتى الـ 6 صباحاً.

يذكر أنَّ المملكة اتخذت إجراءات وقائية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها إيقاف الرحلات الجوية الدولية والداخلية، وتعليق الدراسة، وإيقاف وسائل النقل العام، ومنح إجازة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص،ومنع التجمعات والفعاليات ومنع صلاة الجماعة والجمعة في المساجد.