الكويت تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت وزارة الصحة الكويتية 13 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة بدولة الكويت حتى الآن إلى 208 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليوم إن الحالات تتوزع على خمس حالات مرتبطة بالسفر ( منها حالتان مرتبطتان بالسفر إلى المملكة واثنتان مرتبطتان بالسفر إلى مصر وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى فرنسا ) وجميع تلك الحالات تعود لمواطنين كويتيين وهناك (حالة واحد لمواطن كويتي وهي قيد التقصي الوبائي).

وأضاف أن الحالات السبع المتبقية فهي مخالطة منها حالتان مخالطتان لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة و حالتان مخالطتان لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان إحداهما من الجنسية الكويتية والأخرى من الجنسية الهندية.

وتابع أن هناك حالة مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهي لمواطن كويتي وحالة مخالطة لحالة من الجنسية الفلبينية وحالة من الجنسية الصومالية مخالطة لحالة من الجنسية الصومالية وهي قيد التقصي الوبائي.