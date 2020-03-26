“الشؤون البلدية” تؤكد استمرار أعمال الرقابة والنظافة خلال فترة حظر التجوال

تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية، أعمالها لمواجهة فايروس كورونا (كوفيد 19) خلال فترة حظر التجوال، في تنفيذ الأعمال الرقابية في كافة الامانات والبلديات، بالإضافة إلى أعمال التطهير والإصحاح البيئي والنظافة خلال فترة حظر التجوال.

وبين مدير عام العلاقات العامة والإعلام لوزارة الشؤون البلدية والقروية نايف العتيبي، أن الوزارة حشدت جهودها لمواجهة فايروس كورونا (كوفيد19) من خلال أماناتها وبلدياتها، لحماية المواطنين والمقيمين، والتصدي لانتشار الفيروس ومحاصرته والحد من آثاره، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية، مؤكدا أن الوزارة لم تدخر جهدً في تعزيز الجهود الصحية في هذا الجانب، من خلال التعريف بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الاشتباه وفق إرشادات وزارة الصحة.

وأوضح “العتيبي”، بأن القطاع البلدي عزز الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، حيث قامت البلديات بتنفيذ ما يزيد على 52,282 جولة رقابية بمختلف الأمانات، كما رصدت الوزارة آفات الصحة العامة ومكافحتها وذلك لمنع وقوع الأمراض والأوبئة من خلال تنفيذ 69,696 جولة إصحاح بيئي وتطهير للحدائق والمتنزهات والشوارع والأماكن العامة.

ودفع القطاع البلدي بما يزيد على 15,000 آلية لمباشرة أعمال النظافة بكافة الأمانات، وكذلك قرابة 22,000 آلية مختصة بأعمال الإصحاح البيئي والتطهير والتعقيم ومكافحة، وقد تم تطهير قرابة 45,000 موقع ما بين حدائق وشوارع ومنتزهات وأماكن عامة وواجهات بحرية، كما أوضح بأن أعمال الإصحاح البيئي والرقابة والتطهير مستمرة، وأشار العتيبي إلى حرص الوزارة على تفعيل كافة الخدمات الإلكترونية للقطاع البلدي لتمكين المستفيدين من إتمام معاملاتهم من منازلهم دون الحاجه للتنقل دعماً لجهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار “العتيبي” إلى أن عدد البلاغات التي تم تلقيها حتى الآن بلغت نحو 28,000 بلاغ عبر تطبيق 940، كان أبرزها مناشدات تتعلق بمخالفات بعض المحلات لضوابط الوقاية وتم اتخاذ الإجراءات العاجلة حيال تلك البلاغات المتعلقة بمكافحة انتشار الفيروس، كما نصح العتيبي بضرورة اتباع التعليمات والبقاء في المنزل وفقاً للتعليمات الصادرة في ذلك الشأن.