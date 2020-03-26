“الداخلية”: الهوية وخطاب التعريف للفئات المستثناة من #منع_التجول

شدد المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، على أي شخص ينتمي للفئات المستثناة من قرار منع التجول بحمل بطاقة العمل وخطاب المهمة الذي يوضح طبيعة العمل المناط به وخط سيره، إضافة إلى بيانات مركبته في حال تنقله خلال ساعات منع التجول التي تمتد من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، خاصة لمنسوبي القطاعين الصحي والإعلامي.

وأضاف الشلهوب: “يمكن التعرف على الأنشطة المستثناة من القرار بالاتصال على الرقم المجاني في جميع مناطق المملكة (999)، عدا منطقة مكة المكرمة التي يتم الاتصال فيها على رقم (911)”.

وأوضح متحدث الداخلية، أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حال العودة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا، بموجب قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بعقوبة السجن المشار إليها كل مخالف لم يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع.

وامتدح “الشلهوب” الالتزام الذي أظهره المواطنون والمقيمون وإدراكهم أن القرار يصب في مصلحتهم، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.