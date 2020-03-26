رجل يبلغ 100 عام يشفى من فيروس كورونا

شفي رجل يبلغ من العمر 100 سنة، كان مصابا بمرض كوفيد-19 وخرج من المستشفى مساء الأربعاء، في مدينة ريميني الإيطالية على الساحل الأدرياتيكي، وفق ما أوضحت الخميس غلوريا ليسي نائبة رئيس بلدية هذه المدينة.

وقالت خلال مكالمة عبر الهاتف: “لدي أصدقاء يعملون في المستشفى المحلي أتحدث معهم في المساء عندما ننهي العمل”.

وأضافت: “في أحد الأيام، أخبروني بأن رجلا من مواليد العام 1919 نقل إلى المستشفى بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا. كان هذا الرجل جميل الخلق وسرعان ما أصبح رمزا في المستشفى”.

وتابعت: “وفي الليلة الماضية، اتصلوا بي ليخبروني بأن هذا الرجل قد غادر المستشفى. في هذه الأوقات يكون من الجيد دائما إعطاء القليل من الأمل”.

ومع تسجيل 7503 حالات وفاة وحوالى 75 ألف إصابة، تبقى إيطاليا البلد الأكثر تضررا من الوباء، وتشمل الأرقام الرسمية الوفيات في المستشفيات ودور العجزة، ويبلغ متوسط عمر المتوفين وفق آخر إحصاءات المعهد العالي للصحة 78 سنة.