“صحة نجران” تدعو إلى الالتزام بالتعليمات للسلامة والحد من انتشار كورونا

دعت صحة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بما يصدر من الجهات الصحية في المملكة، والتقيد بتعليماتها، ومن ذلك منع التجول ليلا وتقليل الخروج نهاراً إلا عند الضرورة، للحفاظ على سلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأكد المتحدث باسم صحة نجران علي آل جليدان، اتخاذ مجموعة من الخطوات في هذا الصدد، التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، ومكافحة فيروس كورونا، منها تخصيص منشأة صحية في مدينة نجران للحجر الصحي وفق معايير مكافحة العدوى، ونقل الأدوية للمرضى في منازلهم.

وأوضح المتحدث باسم صحة نجران، أن من تلك الخطوات والإجراءات أيضا، تعليق الزيارة للمرضى المنومين في جميع مستشفيات المنطقة حتى إشعار آخر، وتقديم مستشفى الملك خالد خدمة الاتصال المرئي والهاتفي لذوي المرضى والمنومين للتواصل معهم والاتصال على صحتهم، وإطلاق مستشفى بدر الجنوب مبادرات متنوعة تضمنت توزي المعقمات على المواطنين والمقيمين وأخرى تثقيفية للوقاية من فيروس كورونا، كما وضعة صحة نجران مسافات وفواصل داخل منشأتها ضمن إجراءاتها الاحترازية.

وأشار أل جليدان، إلى إطلاق صحة نجران حملة توعوية عن أهمية تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام الصراف الآلي، إضافة إلى تخصيص مستشفى الملك خالد منطقة للفرز البصري والتوعوي للتأكد من سلامة الجميع، إضافة إلى مداخل منطقة نجران، والتي فحصت 132 الف شخص خلال الأسبوعين الماضية.

وأكد أن صحة نجران كثفت من إجراءاتها الاحترازية التي تضمنت تفعيل الفرز البصري في جميع المنشآت الصحية ورفع جاهزية غرف العزل والنقل الإسعافي وإدارة أسرة المرضى والتجهيزات اللازمة لها وتوفير المستلزمات الطبية وأدوات الحماية الشخصية ومواد التعقيم والتطهير.

ولفت آل جليدان إلى قيام صحة نجران، بتنفيذ حزمة من برامج التدريب على رأس العمل للممارسين الصحيين لرفع كفاءة وجودة التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبهة ومنح رخص شهادات المهارات الأساسية لمكافحة العدوى وتقديم حملات توعية صحية متنوعة للمجتمع استهدفت أسواق المواد الغذائية والصيدليات الخاصة والفنادق من خلال الشاشات المرئية في الطرق الرئيسية بالمنطقة.

بدوره قدم الدكتور علي ظافر آل سويدان – استشاري باطنة وأمراض معدية- مجموعة من النصائح والإرشادات الطبية للوقاية ومكافحة العدوى بفيروس كورونا وتتمثل في تجنب التجمعات البشرية وإلغاء أي مناسبات اجتماعية، التزام البيت وتجنب الخروج منه إلا للضرورة القصوى، المحافظة على نظافة وتعقيم اليدين باستمرار، تجنب ملامسة الأسطح إلا للضرورة، الالتزام بآداب الكحة والعطاس حيث تكون في منديل أو في المرفق المثني، التحقق من المعلومات في وسائل التواصل الاجتماعي وأخذها من المصادر الموثوقة وعدم الهلع والانسياق مع الإشاعات وتداولها، اقتصار لبس الكمامة لمن يعاني من أعراض تنفسية في حال خروجه من البيت للضرورة، ودعم الصحة العامة للجسم بالأكل الصحي المتضمن الخضار والفواكه والنوم الكافي لما يعزز المناعة ضد الفيروسات.

من جانبه، أكد الدكتور شريف خورشيد أخصائي أمراض معدية مدارية، على أهمية تنظيف الأيدي جيداً وعدم لمس الاسطح ثم لمس الفم أو العين أو الأنف، والنظافة الشخصية (الاستحمام) ونظافة الملابس، والتغذي الجيدة لرفع المناعة، موضحا أن كبار السن أكثر عرضه للفيروس، لذلك يجب عليهم تجنب المخالطة والمصافحة والتقبيل، المحافظة على نظافتهم ونظافة لبسهم، إضافة إلى نظافة الأسطح في المنازل واستخدام مطهر بسيط بمقدار1ملم لكل100 ملم ماء لتطهير الأسطح في المنازل بشكل مستمر.