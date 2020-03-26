كورونا.. إجمالي عدد المصابين يتجاوز 500 ألف شخص عالميا وأمريكا تتجاوز إيطاليا وتلاحق الصين

تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، اليوم، حاجز النصف مليون إصابة حول العالم، في تطور خطير للفيروس، الذي انطلق من إقليم هوبي الصيني أواخر ديسمبر الماضي.

وبمجموع 74982 إصابة تجاوزت أمريكا إيطاليا التي سجلت 74386 إصابة حتى الآن.

وبلغ عدد الإصابات بمرض “كوفيد-19″، الذي يسببه فيروس كورونا 500 ألف و542 حالة، من بينها 22 ألفًا و334 حالة وفاة حول العالم، في حين بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 121 ألفًا و214 حالة.

ويقبع 356 ألفًا و994 شخصًا مصابًا حول العالم على أسرة المرض بوباء “كوفيد-19″، من بينهم 18 ألفًا و171 شخصًا في حالة حرجة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولاية نيوجيرسي منطقة كوارث، ما من شأنه أن يمهد الطريق للتمويل الفدرالي وتوفير الدعم لمناطقها الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.