توقعات طقس الغد.. نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 9 مناطق بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة في المملكة 3/ 8/ 1441 الموافق 27/ 3/ 2020 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية والتي قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة.

وشملت التوقعات، أن تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، أجزاء من المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، مرتفعات جازان، عسير، الباحة، نجران.