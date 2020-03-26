الجزائري سفيان فيجولي يدخل حسابات #النصر ..و بشكتاش التركي يسعى لضم جوميز من #الهلال

بدأ الصراع بين فرق كرة القدم يشتد عالميا لضم النجوم خلال “الميركاتو” الصيفي.

وعلى صعيد الأندية في المملكة ذكرت تقارير إخبارية، اليوم، الخميس أن الجزائري سفيان فيجولي لاعب نادي جالطة سراي التركي دخل حسابات النصر،بينما يسعى منافس جالطة سراي، في الدوري التركي، نادي بشكتاش لضم اللاعب بافتمبي جوميز من الهلال.

وذكر موقع “دي زد فوت” الجزائري أن إدارة النصر تواصلت مع النادي التركي من أجل التعاقد مع اللاعب الجزائري المرتبط بعقد مع جالطه سراي يستمر حتىيونيو عام .2022

وشارك فيجولي مع المنتخب الجزائري في الفوز بلقب النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت في مصر العام الماضي.

وسبق لفيجولي أن لعب لأندية بلنسية وألميريا الإسبانيين، وويستهام يونايتد الإنجليزي، قبل أن ينضم لصفوف جالطه سراي في صيف عام .2017

وذكرت صحيفة “فانتاك” التركية أن بشكتاش يدرس ضم جوميز، مشيرة إلى أن

النادي يفاضل بينه وبين الكرواتي ماريو ماندزو كيتش مهاجم الدحيل القطري لضم أحدهما.

وسبق لجوميز أن قضى موسما في الدوري التركي مع فريق جالطه سراي حيث لعب 34 مباراة وسجل 29 هدفا.